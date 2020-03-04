У воспитателя в пермском саду №103 обнаружен туберкулез. Об этом передает ГТРК Пермь. Опасная инфекция выявлена во время планового медицинского осмотра. Естественно, информация взволновала родителей малышей.

У воспитателя в пермском саду №103 обнаружен туберкулез. Об этом передает ГТРК "Пермь". Опасная инфекция выявлена во время планового медицинского осмотра. Естественно, информация взволновала родителей малышей.Поводов для серьезного беспокойства нет, прокомментировали ситуацию в Департаменте образования. После выявления носителя инфекции воспитанники, а также их родители проходят обследования и сдают анализы. Как рассказали на брифинге в ведомстве, все сотрудники детского учреждение регулярно проходят медосмотр. Заболевший воспитатель последний раз был на обследовании 1 июля 2019 года. Никаких проблем со здоровьем выявлено не было.Как сообщила глава Департамента образования горадминистрации, заболевший с 10 февраля был на больничным, так что с детьми не контактировал.В Роспотребнадзоре родителей тоже успокоили, пояснив, что выявленная у воспитателя стадия болезни как правило не дает распространения на окружающих. Принято решение не прекращать работу детского сада, но дополнительно проверить всех детишек: сделать рентген, анализы мочи и крови, Манту, а также провести осмотр фтизиатром.Медики напоминают, заболеть инфекционным заболеванием может каждый — туберкулез передается воздушно-капельным, контактным, а также через пищу. Кроме того, палочка очень устойчива к внешним воздействиям. В календаре прививок есть вакцина БЦЖ, ее ставят детям в первый год жизни. Далее школьникам ставят пробу Манту, ну а дальше врачи рекомендуют ежегодно делать рентген. При обнаружении каких-то патологий врач отправит пациента на компьютерную томографию.Как рассказала Ираида Перминова, врач-физиотерапевт ГБУЗ ПК ПКД "Фтизиопульмонология", профилактические осмотры для обнаружения туберкулёза очень важны, и пренебрегать ими не стоит. Так что ежегодное рентгенологическое обследование должно стать нормой.Что касается Пермского края, то здесь специалисты наблюдают снижение количества заболевших туберкулёзом. Правда, их число все еще превышает общероссийские показатели. В феврале 2019 года заболел туберкулезом ученик школы №34 в Перми. Во всех помещениях провели дезинфекцию, учащиеся и педагоги прошли необходимые обследования.