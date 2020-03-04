Президент Сирии Башар Асад дал эксклюзивное интервью журналисту телеканала Россия 24 Евгению Примакову. В частности, лидер Арабской Республики затронул тему отношений Турции и Сирии.

Президент Сирии Башар Асад дал эксклюзивное интервью журналисту телеканала "Россия 24" Евгению Примакову. В частности, лидер Арабской Республики затронул тему отношений Турции и Сирии."Мы говорим о турках, как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ: какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции? Какое враждебное действие, большое или малое, Сирия совершила против Турции во время войны или до войны? Его нет и не было. Есть сирийско-турецкие браки, семьи. У Сирии и Турции есть общие интересы. В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турок. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически. Поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия", — заявил Асад.Полную версию интервью с сирийским президентом смотрите 5 марта после 12:00.