04.03.2020

2020-03-04 10:50:02

У Князь-Владимирского кладбища появились попечители

Попечительство Князь-Владимирского кладбища было создано по инициативе городской общественной палаты, «чтобы координировать совместную работу краеведов, общественников и муниципалитета по сохранению исторического наследия мемориала».

В состав попечительства вошли представители администрации и общественности города Владимира под председательством главы города Ольги Деевой. Попечительство займется мониторингом состояния Князь-Владимирского кладбища, вопросами текущих и перспективных задач по его содержанию и благоустройству, сообщается на сайте горадминистрации