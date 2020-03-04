В Объединенных Арабских Эмиратах выявлены шесть новых заражений коронавирусом COVID-19. Среди инфицированных - двое россиян. Все заболевшие контактировали с носителями инфекции - двумя спортсменами из Италии, которые участвовали в велогонке Тур ОАЭ. Кроме спортсменов и россиян также вирус подхватили двое итальянцев, один гражданин Германии и один колумбиец.

В Объединенных Арабских Эмиратах выявлены шесть новых заражений коронавирусом COVID-19. Среди инфицированных — двое россиян. Все заболевшие контактировали с носителями инфекции — двумя спортсменами из Италии, которые участвовали в велогонке "Тур ОАЭ". Кроме спортсменов и россиян также вирус подхватили двое итальянцев, один гражданин Германии и один колумбиец.Финальные этапы велогонки "Тур ОАЭ" 28 февраля были отменены после того, как пробы двух велосипедистов дали положительные результаты на коронавирус, напоминает РИА Новости. Шесть новых случаев коронавируса были выявлены с помощью непрерывных исследований. В изоляцию попала вся команда российских велогонщиков "Газпром-Русвело".Ранее в Москве был выявлен первый случай коронавирусной инфекции. 29-летний россиянин вернулся в российскую столицу с итальянского горнолыжного курорта. Он помещен новый в больничный комплекс в Коммунарке. У контактирующих с заболевшим коронавирус не выявлен, однако под подозрение попала сотня человек. 24 из них отправлены на карантин. За остальными установлен медицинский контроль.