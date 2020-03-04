Сотрудники и члены велокоманды Газпром-РусВело прошли медицинские тестирования на коронавирус, но, по непонятной причине, официальных результатов им не сообщают. Об этом сообщил в эфире программы 60 минут пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

Сотрудники и члены велокоманды "Газпром-РусВело" прошли медицинские тестирования на коронавирус, но, по непонятной причине, официальных результатов им не сообщают. Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" пресс-атташе команды Юрий Белезеко.Седьмые сутки велосипедисты остаются заблокированными в одном из отелей ОАЭ. Четыре человека – два гонщика и два сотрудника команды — госпитализированы. "По ним нет никакой информации, все переживают, но не понимают, почему информацию о результатах анализов не сообщают. Мы не знаем, позитивный у них тест или негативный. Мы общаемся, все чувствуют себя хорошо и не теряют чувства юмора. У одного спортсмена поднялась небольшая температура. Возможно, простыл из-за кондиционера", — рассказал представитель "Газпром-РусВело".Мы находимся на постоянной связи с российскими дипломатами, они контактируют с местным Минздравом, но у них также нет никаких данных о наших госпитализированных ребятах.Спортсмены приехали на велогонку "Тур ОАЭ 2020", но организаторы отменили заключительные этапы велогонки, и спортсмены оказались заблокированы в отеле в Абу-Даби. Российских велосипедистов изолировали на четвертом этаже отеля в Абу-Даби вместе с двумя командами из Франции.Ранее сообщалось, что, во время велогонки ОАЭ были выявлены итальянские спортсмены с коронавирусом. Во вторник вечером стало известно, что Covid-2019 подхватили два российских гражданина, ещё два итальянца, один немец и один колумбиец. Все они, судя по сообщению Минздрава ОАЭ, заразились в ходе контакта с итальянскими спортсменами, которые привезли коронавирус в Эмираты из Милана.