В Прямом эфире – расследование обстоятельств смерти жителя Приморья, которого застрелили во время ночной охоты. Тело его исчезло и было найдено через 2 недели в 70 километрах от места убийства нагим и облитым соляркой. Местные жители считают, что это могли сделать местные полицейские.

В "Прямом эфире" – расследование обстоятельств смерти 37-летнего жителя Приморского края Николая Салтыкова. Он был застрелен 26 октября 2019 года во время ночной охоты.Тело его таинственным образом исчезло и было найдено лишь спустя две недели в 70 километрах от места убийства. Причем, оно было обнажено и облито соляркой.В убийстве охотника жители села заподозрили полицейских, которые тоже охотились в этих местах.Единственный свидетель ночного происшествия — племянник Салтыкова Вячеслав Хлыстунов. Он видел, как лес внезапно осветили фары внедорожника, а потом раздался выстрел.Николай исчез вместе с мотоциклом – на месте, где он находился, осталась лишь огромная лужа крови.Утром к Вячеславу пришла полиция, и его задержали на трое суток. Из Хлыстунова пытались выбить признательные показания в причастности к убийству дяди.Однако местные жители утверждают: в этих местах нелегальной охотой и браконьерством занимаются многие, в том числе и стражи порядка.По деревне поползли слухи, что именно они могут быть причастны к исчезновению тела убитого охотника.Его брат проводит собственное расследование. Он считает, что работали профессионалы, потому что обычный человек не додумается обставить последствия убийства таким образом.Примечательно и то, что тело Николая нашли в 70-ти километрах от места убийства только после того, как эта история просочилась в СМИ.К расследованию подключились полицейские из краевого главка, а через несколько дней с повинной явился 54-летний отец одного из полицейских Геннадий Кондратюк.Ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, однако ни родственники, ни местные жители не верят в то, что он и есть убийца Салтыкова, и считают, что Кондратюк оговорил себя ради сына.Почему люди не верят в явку с повинной Геннадия Кондратюка? Кого успел заметить в ночь убийства Вячеслав Хлыстунов, и почему он был вынужден после трагедии уехать из родных мест? Были ли наказаны полицейские, которые наутро после происшествия незаконно задержали его?Кто и за что родственникам погибшего предлагали деньги, и куда делась пуля из тела Николая Салтыкова? Подробности трагедии и попытки ее расследовать – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".