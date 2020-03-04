Уникальную операцию по удалению опухоли у ребенка провели барнаульские врачи из краевого клинического центра охраны материнства и детства. Хирурги спасли жизнь 14-летней девочке, передает ГТРК Алтай.

Уникальную операцию по удалению опухоли у ребенка провели барнаульские врачи из краевого клинического центра охраны материнства и детства. Хирурги спасли жизнь 14-летней девочке, передает ГТРК "Алтай".Пациентка обратилась к медикам с жалобами на удушье и приступы сильного кашля. Проведя обследования, врачи обнаружили, что опухоль диаметром пять сантиметров расположена в очень сложном месте — грудной клетке. Риск гибели пациента в таких случаях достаточно велик, но оставлять новообразование было нельзя.Врачи смогли обойтись без полостной операции — помог эндоскоп. Как рассказал хирург Константин Тен, у операционного стола доктора провели более трех часов. Опухоль удалось полностью удалить, не задев крупные сосуды и нервы. Подобную операцию в Сибири провели впервые.По словам хирурга, в подобной работе важны не только опыт и профессионализм. Огромную роль играют взаимоотношения между коллегами. Константин Тен и Елена Рытенко уже понимают друг друга без слов, это очень помогает во время сложных многочасовых операций.Ну, а самое главное для врача — счастливый здоровый пациент. Как передает радио "Маяк" в Барнауле, девочка уже вернулась домой. А врачи готовятся к новым операциям.