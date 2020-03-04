Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Аргентине, речь о гражданине, побывавшем в Европе.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Аргентине, речь о гражданине, побывавшем в Европе.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсиа​​.По его словам, сейчас пациент госпитализирован и власти страны ищут тех, кто мог с ним контактировать.Отмечается, что 40-летний мужчина посетил Италию и Венгрию и спустя двое суток после возвращения на родину почувствовал себя плохо.В Латинской Америке это уже не первый случай заражения коронавирусом. Ранее он был зафиксирован в Бразилии, Мексике и Эквадоре.Впервые болезнь была зафиксирована в декабре 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.