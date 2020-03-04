04.03.2020

2020-03-04 16:30:04

В аварии с грузовиком в Коврове пострадали три человека

Фура вынесла легковую машину на придорожное дерево.

Накануне в Коврове на улице Комсомольская водитель «Ford Cargo» с полуприцепом при развороте не заметил «Renault Koleos», который ехал в направлении Мелехово. Об этом сообщили очевидцы в паблике ВК «Подслушано Ковров».

В результате легковая машина врезалась в дерево, и три человека находившиеся в ней, получили черепно-мозговые травмы, ушибы, перелом и резаные раны рук.