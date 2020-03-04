В Башкирии рабочий получил тяжелую травму при уборке снега. ЧП случилось еще 26 февраля. Информация появилась сегодня, передает ГТРК Башкортостан. Гострудинспекция проверяет инцидент.

В Башкирии рабочий получил тяжелую травму при уборке снега. ЧП случилось в Стерлитамаке еще 26 февраля. Информация появилась сегодня, передает ГТРК "Башкортостан". Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции, сейчас детали инцидента проверяется.Выяснилось, что рабочий городского коммунального предприятия "Управление по ремонту и благоустройству" занимался очисткой проезжей части на мосту через реку Стерля. Предположительно, именно во время уборки его левую ногу затянуло в снегоуборочную машину.Прибывшая скорая отвезла пострадавшего в горбольницу. Его состояние тяжелое. Расследование несчастного случая продолжается.