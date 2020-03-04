Челябинск стал победителем голосования на право проведения международного фестиваля граффити Культурный код. В ходе онлайн-опроса южноуральская столица заняла первое место, обогнав в том числе Ставрополье и Татарстан, сообщает ГТРК Южный Урал.

Челябинск стал победителем голосования на право проведения международного фестиваля граффити "Культурный код". В ходе онлайн-опроса южноуральская столица заняла первое место, обогнав в том числе Ставрополье и Татарстан, сообщает ГТРК "Южный Урал".Борьба за право принять масштабный фестиваль шла до последнего момента. В итоге Челябинск на несколько десятых процента обошел Казань. Напомним, в прошлом месяце глава города Наталья Котова отметила, что подобное мероприятие для мегаполиса будет полезным, так как после как художники уедут, на фасадах домов останется множество красивых рисунков.В предстоящем фестивале будут участвовать более 40 художников со всего мира. Они создадут около сотни граффити. Мероприятие состоится в период с 15 апреля по 30 октября сразу в нескольких российских регионах.