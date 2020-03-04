В Дагестане на детском мероприятии подрались аниматоры. Актеры в костюмах ростовых кукол били друг друга и устроили кучу-малу. В коротком ролике, который опубликовал , столкнулись два ..

В Дагестане на детском мероприятии подрались аниматоры. Актеры в костюмах ростовых кукол били друг друга и устроили кучу-малу.В коротком ролике, который опубликовал , столкнулись два крупных "медведя". Противники пытались свалить друг друга на землю. После этого к бою присоединилась "Снегурочка", которая подбежала к лежащему на сцене и тоже несколько раз ударила его. Что именно произошло на улице, и почему подрались аниматоры, неизвестно.