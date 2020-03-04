Правительство Италии приняло решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки нового коронавируса.

Правительство Италии приняло решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки нового коронавируса.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал Rainews24.О том, с какого числа будет действовать данная мера, не сообщается. По данным местных средств массовой информации, кабинет министров Италии планирует закрыть все учебные заведения или с 5-го марта или с 9-го.Отмечается, что карантин в школах и вузах будет действовать как минимум до середины марта.По информации руководителя службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии от коронавируса умерли 79 человек и заразились более двух с половиной тысяч.Впервые вспышка нового заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионом китайском городе Ухань. В настоящее время число инфицированных в КНР превысило 80 тысяч человек, умерли 2981 человек.За пределами Китая болезнь зафиксирована в 72 государствах, ею заболели более 10 тысяч человек, скончались более 160.