Число заразившихся вирусом COVID-19 в мире перевалило за 93 тысячи. Более 3000 человек погибли. На родине вируса в Китае темпы распространения болезни значительно замедлились.

Число заразившихся вирусом COVID-19 в мире перевалило за 93 тысячи. Более 3000 человек погибли. На родине вируса в Китае темпы распространения болезни значительно замедлились.За последние сутки зафиксировано чуть более 120 случаев заражения. За пределами КНР самая опасная ситуация складывается в Республике Корея, Японии, Иране и Италии. В этих странах счет подтвержденных случаев заболевания идет на тысячи и растет пугающими темпами, не менее чем на 500 человек за сутки. К числу стран, которых коснулся коронавирус, со вчерашнего дня присоединились Чили, Аргентина и Лихтенштейн.Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с вирусом требуется выпускать около 90 миллионов масок и почти 80 миллионов пар медицинских перчаток. Именно столько, по расчетам экспертов, необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекции.В некоторых городах эти товары дефицит. Так, жители Буэнос-Айреса заявляют, что достать их в аптеках практически невозможно.Всемирный банк решил выделить на борьбу с вирусом 12 миллиардов долларов. Тем временем США принимают дополнительные профилактические меры. Так, решено отправить на двухнедельный карантин корабли шестого флота ВМС, которые побывали в любом из европейских портов. А экономисты подсчитывают ущерб, нанесенный коронавирусом."Коронавирус сеет хаос в индустрии культурных развлечений. Выставки, шоу-программы, киносеансы — из-за коронавируса их сейчас мало кто посещает. Сильнейший удар приходится по туризму: отели и рестораны несут огромные убытки. Речь о миллиардах долларов, которых не досчитается американская экономика", — заявил Сет Грин из Университет Лойола в Чикаго.Тем временем в Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусом заразились два спортсмена-россиянина. Инфекцию они подхватили, скорее всего, от итальянских участников ежегодной велогонки "Тур ОАЭ". Сейчас вся команда на карантине. Ситуацию держит на особом контроле российское посольство.