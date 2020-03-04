На всех пунктах пропусках региона через границу России проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. Пассажиры и члены экипажей проходят проверку, как на внутренних, так и на международных направлениях.

В Краснодарском крае на наличие коронавируса обследовали около двухсот тысяч человек. В регионе на всех пропускных пунктах через российскую границу введен усиленный санитарный контроль. Пассажиры самолетов, а также члены экипажей проходят обязательную проверку, как на международных, так и на внутренних направлениях, передает ГТРК "Кубань".Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщила, что начиная с января в крае осмотрели более 190 тысяч пассажиров, а также более 480 партий груза. Представители ведомства пояснили, что граждан Китая, у которых были выявлены симптомы ОРВИ, в обязательном порядке изолируют. Они лабораторно проходят обследования на все возможные возбудители ОРВИ, в том числе коронавирус. В настоящий момент заболевших новой инфекцией на Кубани не обнаружено.Представители Всемирной организации здравоохранения назвали различия между группой и коронавирусной инфекцией. В первую очередь, это более высокая смертность. От коронавируса около 3,4 процента зараженных, в то время как от сезонного гриппа — менее 1 процента. Кроме этого, так как у людей еще не успел выработаться иммунитет к COVID-19, он вызывает более тяжелые осложнения, чем обычный грипп. Однако инфекции сходны тем, что распространяются воздушно-капельным путем. Отметим, что препаратов и вакцин от нового вируса в настоящий момент не существует.