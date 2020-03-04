Власти Латвии ограничили доступ к мобильному приложению и сайту Яндекс.Такси (taxi.yandex.lv) на территории страны. Соответствующее распоряжение Автотранспортная дирекция Латвии разослала операторам связи

Власти Латвии ограничили доступ к мобильному приложению и сайту "Яндекс.Такси" (taxi.yandex.lv) на территории страны. Соответствующее распоряжение Автотранспортная дирекция Латвии разослала операторам связи.На сайте регулятора указано, что с 22 января этого года все агрегаторы и службы, позволяющие заказать и оплатить пассажирскую поездку на легковом автомобиле, обязаны зарегистрироваться в Дирекции. "Яндекс", запустившийся в республике в марте 2018-го, до сих пор этого не сделал.Как ожидается, блокировка "Яндекс.Такси" произойдет "в ближайшие несколько дней", сообщили в ведомстве. Там добавили, что после регистрации сервис сможет возобновить работу.Представители "Яндекса" рассказали, что компания занимается оформлением необходимых документов. Сервис продолжает работу в штатном режиме."Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время 'Яндекс.Такси' находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии, — сообщили TJ в пресс-службе "Яндекс.Такси". — Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей".Ранее на этой неделе приложение "Яндекс.Такси" для Android и iOS начало показывать рейтинг пассажиров. Средний балл складывается из последних 40 оценок, которые водители могут анонимно выставить клиенту по окончании поездки.