Подозреваемые в незаконном изготовлении и хранении наркотика задержаны.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного отделением ОМВД России по Меленковскому району по факту незаконного сбыта наркотических средств, сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району совместно с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области проведены следственно-оперативные мероприятия. Полицейскими задержан 38-летний местный житель, у которого в ходе обыска по месту жительства обнаружена и изъята марихуана общей массой 55,6 грамма, а также масса в виде листьев каннабиса.Как пояснил задержанный, он самостоятельно вырастил коноплю у себя дома, высушил ее и хранил для личного потребления. Также фигурант дал признательные показания по факту сбыта семи граммов марихуаны, совершенного в декабре прошлого года.Кроме того, в ходе проводимых мероприятий полицейские установили причастность приятеля задержанного к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В доме, где проживает мужчина, оперативники обнаружили пять произрастающих кустов конопли, а также части растений массой более 300 граммов.В настоящее время один из задержанных арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.Второй фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.