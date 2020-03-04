Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай.Всего подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 — по всему миру.Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии, сообщает ТАСС.Как отметили ранее в ВОЗ, темпы распространения вирусом снижаются. Кроме того, в разработке сейчас 20 типов вакцин."Важное отличие COVID-19 от сезонного гриппа заключается в том, что этот вирус новый, и ни у кого в мире нет к нему иммунитета, — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейеус. — В целом в мире за это время скончались 3,4% человек, заболевших коронавирусом COVID-19. Для сравнения: сезонный вирус гриппа в среднем уносит жизни менее 1% инфицированных".На фоне проблем в глобальной экономике из-за коронавируса Федеральная резервная система США сразу на полпроцента понизила ключевую ставку; рубль тут же начал расти, дорожает и нефть. Позитивно отреагировали и российские биржевые индексы.