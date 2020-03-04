В многоквартирном доме в Самаре произошел взрыв газового оборудования. ЧП произошло около в 20 часов вечера. В настоящий момент на месте находятся спасатели и три бригады врачей.

В многоквартирном доме в Самаре произошел взрыв газового баллона. ЧП случилось около 20 часов вечера. В настоящий момент на месте находятся спасатели и три бригады врачей.Как подтвердили ГТРК "Самара" сотрудники городской станции скорой помощи, газовое оборудование взорвалось в жилом двухэтажном деревянном доме. Из-за этого произошло обрушение кирпичной стены здания.По предварительным данным, под завалами остаются одна женщина и, предположительно, мужчина. Также были госпитализированы трое детей. Сейчас они находятся в городской больнице. Информацию об этом подтвердили в Главном управлении МЧС России по Самарской области. По их сведениям, в результате инцидента в общей сложности пострадали семь человек.