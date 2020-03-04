Ими оказались приезжий мужчина и ранее судимая жительница одной из стран ближнего зарубежья...

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из столичных районов Ховрино и Коптево задержаны подозреваемые в хищении денежных средств у пожилых людей.Установлено, что во время совершения покупок в продуктовом магазине к 63-летней женщине подошел молодой человек и отвлек ее разговором. Его сообщница, воспользовавшись моментом, вытащила кошелек из сумки пенсионерки и скрылась. Только подойдя к кассе, женщина обнаружила пропажу. В это же время на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о снятии денежных средств с похищенной банковской карты. Она незамедлительно заблокировала свои счета и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемых в зале ожидания Ленинградского вокзала. Ими оказались приезжий мужчина и ранее судимая жительница одной из стран ближнего зарубежья.Выяснилось, что задержанная также причастна к ранее совершенному ограблению 91-летней труженицы тыла времен Великой Отечественной войны, проживающей в районе Коптево. По имеющейся информации, она пришла в квартиру потерпевшей и, представившись социальным работником, сообщила о якобы проводимой реформе и необходимости переписи имеющихся денежных средств. Поверив ей на слово, ничего не подозревающая женщина достала свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей. Злоумышленница неожиданно выхватила деньги из ее рук и выбежала из комнаты. 94-летний супруг хозяйки квартиры пытался остановить подозреваемую, однако ей удалось вырваться и скрыться.Следствием ОМВД России по районам Коптево и Ховрино города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 158 и частью второй статьи 161 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк