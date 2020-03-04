В Москве задержаны несколько человек, которые подозреваются в распространении фейковых новостей о коронавирусе. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится доследственная проверка.

В Москве задержаны несколько человек, которые подозреваются в распространении фейковых новостей о коронавирусе.В настоящее время в отношении подозреваемых проводится доследственная проверка, сообщает "Интерфакс". Как рассказал источник в правоохранительных органах, в скором времени будут приняты меры по удалению фейков.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слухи о масштабах распространения COVID-19 вброшены из-за границы. По словам главы государства, цель таких сообщений — посеять панику среди населения, хоть ничего критического на самом деле не происходит.В Казахстане ранее задержали еще одного распространителя фейковых новостей. Мужчина снимал на видео учебные мероприятия службы спасения, выдавая их за эвакуацию торгового центра якобы в связи с коронавирусом. Злоумышленнику грозит тюремный срок.Ранее в популярных у россиян мессенджерах стало распространяться голосовое сообщение, в котором говорится о замалчивании массового заражения вирусом.