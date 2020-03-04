Экс-заведующая одного из отделений социального учреждения похитила с карты подопечной 95 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Муромского района. Экс-заведующая одного из отделений государственного комплексного центра социального обслуживания населения города Мурома, которое в настоящее время прекратило работу, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).Установлено, что обвиняемая согласно своим должностным обязанностям хранила у себя в сейфе банковские карты подопечных центра, на которые ежемесячно поступали пенсионные выплаты. В сентябре 2017 года у женщины возник преступный умысел, направленный на хищение с одной из карт денежных средств. Пин-код был неосмотрительно написан 84-летней владелицей на карте.Таким образом, в течение нескольких лет она обналичила через различные банкоматы, установленные на территории города Мурома, денежные средства в сумме 95 тысяч рублей. Похищенные денежные средства тратила на личные нужды.Противоправные действия обвиняемой были выявлены полицейскими после того, как отделение центра социального обслуживания населения закрылось, а у пожилой женщины появился новый опекун, который заметил пропажу крупной суммы денег с банковской карты.Женщина свою вину признала полностью. Похищенные денежные средства она возместила потерпевшей в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.