Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию применения световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции на территории области проводят мероприятия в рамках профилактической акции «Засветись», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию применения световозвращающих элементов.Инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Ковровский» Николай Щавлев провел профилактические беседы с учащимися нескольких общеобразовательных школ района. Полицейский напомнил детям о важности применения световозвращающих элементов в темное время суток и в условии недостаточной видимости, а также вручил соответствующие памятки.Сотрудник ГИБДД рассказал ученикам о правиле дорожного движения, согласно которому при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светововозвращающими элементами. Данная информация особенно актуальна в школах района в связи с отдаленностью образовательных учреждений от города и передвижением детей между населенными пунктами, в том числе в темное время суток.Тем ребятам, у которых отсутствовали световозвращающие элементы, полицейский подарил соответствиующие брелоки.Собинская школа № 2 является лидером по взаимодействию с ГИБДД. Активисты школы регулярно принимают участие в мероприятиях, направленных на профилактику безопасности дорожного движения, в детских садах и общественных местах.В очередной раз ребята совместно с инспектором ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району Татьяной Корниловой встретились с учащимися и преподавателями школ, для которых провели пятиминитку, посвященную дорожной безопасности.Полицейские напомнили участникам акции, что в темное время суток при движении с ближним светом фар водитель способен заметить пешехода на расстоянии 25-50 метров. Если на пешеходе есть световозвращатель, это расстояние увеличивается в 4 раза - до 200 метров. Это дает водителю лишние 20 секунд для принятия решения. Риск наезда на пешехода в темное время суток снижается на 85 процентов.