Полиция нагрянула с проверкой на Калининскую овощебазу. Профилактический рейд прошёл накануне при поддержке Росгвардии. У двухсот работников-иностранцев проверили регистрацию. Оказалось, документы в порядке не у всех. В результате сорок человек погрузили в спецавтобусы с решётками и доставили в отдел полиции, где будут решать их дальнейшую судьбу.

В Петербурге полицейские накануне проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. С проверкой нагрянули на Калининскую овощебазу. В результате 40 человек погрузили в спецавтобусы с решётками и доставили в отдел полиции.На Калининской овощебазе фрукты и овощи со всего мира, а нелегальные работники — из стран ближнего зарубежья. Профилактический рейд проводили при поддержке Росгвардии. Как передают "Вести Санкт-Петербург", у 200 работников-иностранцев проверили регистрацию. Выяснилось, что документы в порядке, далеко, не у всех. В итоге 40 человек доставлены в отдел полиции, где будут решать их дальнейшую судьбу.Отметим, за нарушение миграционного законодательства накладывается либо административная ответственность, либо выдворение из страны.