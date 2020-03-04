В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пять мужчин, подозреваемых в похищении человека. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости. Согласно предварительной ..

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пять мужчин, подозреваемых в похищении человека. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости.Согласно предварительной версии, в апреле 2017 года подозреваемые представились сотрудниками полиции мужчине на Тихоокеанской улице в Санкт-Петербурге. Угрожая оружием, они похитили его и отвезли в неизвестное место.Там злоумышленники жестоко избили жертву и потребовали отдать им 50 тысяч рублей за освобождение. Мужчина смог самостоятельно сбежать. О случившемся он сообщил в полицию, передает .