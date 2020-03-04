Оставленным без присмотра ядом для крыс в подмосковном детсаду отравились пятеро детей. Они были доставлены в больницу, где им промыли желудок. Здоровью детей ничего не угрожает.

Оставленным без присмотра ядом для крыс в подмосковном детсаду отравились пятеро четырехлетних детей. Они были доставлены в больницу, где им промыли желудок. Здоровью детей ничего не угрожает.С воспитателями детского сада работают следователи, сообщила представитель главка Следственного комитета Московской области Ольга Врадий. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Отравление произошло 3 марта в поселке Белозерский Воскресенского района Подмосковья.Установлено, что один из детей взял с полки химикат для травли вредителей и раздал его другим детям. После чего воспитанники детского сада его съели.Сейчас все отравившиеся отправлены по домам. Они будут восстанавливаться амбулаторно.