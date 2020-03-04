Медведи весной могут быть особо опасны. С таким предостережением выступило Минэкологии и природопользования Подмосковья. В министерстве призвали опасаться встречи с хищником и дали советы, как себя вести при встрече с медведем.

Медведи весной могут быть особо опасны. С таким предостережением выступило Минэкологии и природопользования Подмосковья. В министерстве призвали опасаться встречи с хищником и дали советы, как себя вести при встрече с медведем."Бурый медведь выходит из спячки во второй половине марта. Но из-за аномально теплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлоге. В это время медведи истощены и особенно агрессивны", — сообщает министерство Московской области.Если человек увидел медведя вблизи, то при приближении зверя нельзя убегать, подчеркнули в подмосковном министерстве экологии и природопользования.Надо постараться спокойно уйти, медленно, без резких движений, пятясь назад. Если нападения избежать не удалось, то необходимо притвориться мертвым: надо лечь на живот или свернуться в позу младенца. А руки для защиты головы лучше сцепить над ней.На сайт подмосковного министерства отмечается, что следы бурых медведей Биологи обнаружили на территории заказника "Участки лесов Глазовского лесничества" в Можайском городском округе. Кроме того, жительница Пушкинского района и несколько ее земляков видели бурого медведя у деревни Алешино.Москвичей и жителей Подмосковья также призвали опасаться рано проснувшихся клещей.