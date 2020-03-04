В подмосковном детском саду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом, оставленным без присмотра. По данным агентства Интерфакс, один из малышей взял с полки токсичное вещество и ..

В подмосковном детском саду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом, оставленным без присмотра. По данным агентства "Интерфакс", один из малышей взял с полки токсичное вещество и поделился им с другими.Пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице детям сделали промывание желудка, после чего выписали. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщает "".