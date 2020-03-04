Женщины-водители с улыбкой благодарили госавтоинспекторов за внимание и созданное весеннее настроение...

В канун празднования Международного женского дня сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве преподнесли автолюбительницам сюрприз.В этот день сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства, за рулем которых находились девушки и женщины, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Инспекторы ГИБДД вручили автолюбительницам весенние букеты, пожелали радости, счастья и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.В мероприятии принял участие Народный артист России Дмитрий Назаров, что стало приятной неожиданностью для участниц акции. Он выразил слова восхищения в адрес прекрасных водителей, пожелав добрых и безопасных дорог и, конечно, тепла и семейного уюта.В самой весенней акции приняли участие и представители Отряда ЮИД ГБОУ «Романовская школа», они присоединились к добрым словам напутствия и попросили беречь себя и близких.Женщины-водители с улыбкой благодарили госавтоинспекторов за внимание и созданное весеннее настроение.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81