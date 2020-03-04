Женщины-водители с улыбкой благодарили госавтоинспекторов за внимание и созданное весеннее настроение...
В канун празднования Международного женского дня сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве преподнесли автолюбительницам сюрприз.
В этот день сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства, за рулем которых находились девушки и женщины, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Инспекторы ГИБДД вручили автолюбительницам весенние букеты, пожелали радости, счастья и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
В мероприятии принял участие Народный артист России Дмитрий Назаров, что стало приятной неожиданностью для участниц акции. Он выразил слова восхищения в адрес прекрасных водителей, пожелав добрых и безопасных дорог и, конечно, тепла и семейного уюта.
В самой весенней акции приняли участие и представители Отряда ЮИД ГБОУ «Романовская школа», они присоединились к добрым словам напутствия и попросили беречь себя и близких.
Женщины-водители с улыбкой благодарили госавтоинспекторов за внимание и созданное весеннее настроение.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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