Аналитики насчитали в России по состоянию на 1 января 2020 года 44,5 млн зарегистрированных легковых автомобилей и назвали самые распространенные марки из этого массива.

Аналитики насчитали в России по состоянию на 1 января 2020 года 44,5 млн зарегистрированных легковых автомобилей и назвали самые распространенные марки из этого массива.Первое место по количеству здесь ожидаемо держат вазовские автомобили - их в стране больше трети (31,3%) или 13,9 млн единиц от общего числа, подсчитал "Автостат".Ближайший преследователь отстает от российских автомобилей в 3,5 раза - второе место по популярности взяла Toyota: машин этой марки в России 3,9 млн штук или доля в 8,8%.Замыкают тройку лидеров марка Hyundai (2,2 млн штук) и доля 5%.Далее расположились Nissan и Kia. У них практически одинаковые показатели: парк - более 2,1 млн штук и доля - 4,8%).В десятку самых распространенных легковых марок в России также вошли Renault (доля - 4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных марок - не более 2%.