После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них - трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было. Специалисты МЧС выясняют причины обрушения стены дома. На месте происшествия работают криминалисты, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.Несущая стена жилого многоквартирного двухэтажного дома упала на рядом стоящий одноэтажный дом. Пожара после этого не последовало. По мнению временно исполняющего обязанности начальника самарского главка МЧС Владислав Садовский считает, что часть дома обрушилась от ветхости конструкции.Двух человек спасатели извлекали из-под завалов. Одна женщина и двое детей госпитализированы. Годовалых детей осмотрит нейрохирург, заверила мэр Самары Елена Лапушкина. Всего были обследованы четверо детей и три женщины. Двое детей отправлены к родственникам, для двоих взрослых нахождение в медучреждении оказалось необязательным.Двухэтажный многоквартирный дома – частная собственность. Ее владелец сейчас находится вне города.Лишившимся квартиры предоставлено жилье в районе "Волгарь"."Они просто ожидали переезда", — пояснила Лапушкина.Обрушившийся дом будет признан аварийным.