В школе №36 в Самаре у четырех учащихся выявили туберкулез. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, сообщает агентство Интерфакс.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ..
В школе №36 в Самаре у четырех учащихся выявили туберкулез. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, сообщает агентство "Интерфакс".
В Роспотребнадзоре уточнили, что все заболевшие являются учениками
разных классов. Туберкулезной инфекции у сотрудников школы, работников столовой и службы охраны обнаружено не было.
В социальных сетях распространилась информация о том, что заразить учеников мог преподаватель физической культуры. Мужчина недавно скончался от открытой формы туберкулеза, передает "".