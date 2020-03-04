В школе №36 в Самаре у четырех учащихся выявили туберкулез. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, сообщает агентство Интерфакс. В Роспотребнадзоре уточнили, что ..

В школе №36 в Самаре у четырех учащихся выявили туберкулез. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, сообщает агентство "Интерфакс".В Роспотребнадзоре уточнили, что все заболевшие являются ученикамиразных классов. Туберкулезной инфекции у сотрудников школы, работников столовой и службы охраны обнаружено не было.В социальных сетях распространилась информация о том, что заразить учеников мог преподаватель физической культуры. Мужчина недавно скончался от открытой формы туберкулеза, передает "".