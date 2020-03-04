США подводят итоги супервторника. Сразу в 14 штатах проходят первичные выборы, на которых должны выявить фаворитов от Республиканской и Демократической партий.

США подводят итоги "супервторника". Сразу в 14 штатах проходят первичные выборы, на которых должны выявить фаворитов от Республиканской и Демократической партий.У республиканцев лидер явный, это действующий президент Дональд Трамп. Интрига в том, кто из демократов составит ему конкуренцию. В некоторых штатах голосование еще продолжается.По предварительным данным, основная борьба развернулась между двумя кандидатами: Берни Сандерсом и Джо Байденом.Также за голоса борются Майкл Блумберг и Элизабет Уоррен, но политологи считают, что они не добьются успеха. Сами кандидаты в это время встречаются со своими сторонниками, и призывают голосовать."Я женщина, которая намерена победить Дональда Трампа! Я знаю, что об итогах супервторника говорить еще рано. Ждём официальных результатов. Но знаете, что сейчас происходит? Множество людей пытаются превратить голосование в какую-то сложную стратегию. И пытаются предсказать результаты. Но даже умнейший люди ошибались в таких вопросах. Просто голосуйте сердцем!" – заявила Элизабет Уоррен.