В приволжской столице торжественно запущена волонтерская программа к 800-летию Нижнего Новгорода Волонтеры - 800. По предварительным подсчетам, в движении примут участие более тысячи добровольцев. Они помогут гостям города и туристам в период масштабного празднования юбилея.

В приволжской столице торжественно запущена волонтерская программа к 800-летию Нижнего Новгорода "Волонтеры — 800". По предварительным подсчетам, в движении примут участие более тысячи добровольцев. Они помогут гостям города и туристам в период масштабного празднования юбилея, передает ГТРК "Нижний Новгород".Обучать волонтеров начнут уже в ближайшие дни. Кроме того, активистов планируют привлекать к участию в городских мероприятиях начиная с этого года. Отметим, что стать волонтером сможет любой желающий, единственным ограничением является возраст - не моложе 16 лет. Волонтерам 800-летия будет выдана специальная экипировка, транспортные карты (на период празднования юбилея), а также билеты на различные городские события.Подать заявку можно в Ресурсном центре развития добровольчества, а также на официальном сайте Нижний800.ру. Глава региона отметил, что команда волонтеров отлично сработала на Чемпионате мира по футболу, и для многих этот опыт стал важным жизненным этапом.