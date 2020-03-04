Девочка сутки пролежала дома с пулевым ранением

Жительница Судогды чуть не убила свою маленькую дочку. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура.Вечером 9 мая 2019 года женщина решила пострелять из пневматической винтовки на берегу пруда у дома. А рядом с ней гуляли ее дети.Перезаряжая оружие, женщина случайно выстрелила девочке в живот. После произошедшего она умышленно оставила раненого ребенка дома, не обратившись к докторам. В больницу девочку доставили только на утро. Там малышке сделали операцию.Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.