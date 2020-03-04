Ущерб природе составил 13 миллионов рублей
Прокуратура вместе со специалистами Россельхознадзора по Владимирской области обнаружили несанкционированную свалку недалеко от поселка Тюрмеровка Судогодского района.
Специалисты выяснили, что земля сельскохозяйственного значения заросла сорняками и опасным для людей борщевиком, а на 14 квадратных метрах образовалась свалка, где хранили и бытовые отходы, и крупногабаритный мусор.
Ущерб природе составил 13 миллионов рублей. Использовать этот участок для посева стало нельзя, так как требовалась его очистка.
Прокуратура обратилась в суд. После этого саратовскую компанию, которой принадлежит этот участок, обязали компенсировать ущерб и провести рекультивацию земель.