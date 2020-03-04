Ущерб природе составил 13 миллионов рублей

Прокуратура вместе со специалистами Россельхознадзора по Владимирской области обнаружили несанкционированную свалку недалеко от поселка Тюрмеровка Судогодского района.Специалисты выяснили, что земля сельскохозяйственного значения заросла сорняками и опасным для людей борщевиком, а на 14 квадратных метрах образовалась свалка, где хранили и бытовые отходы, и крупногабаритный мусор.Ущерб природе составил 13 миллионов рублей. Использовать этот участок для посева стало нельзя, так как требовалась его очистка.Прокуратура обратилась в суд. После этого саратовскую компанию, которой принадлежит этот участок, обязали компенсировать ущерб и провести рекультивацию земель.