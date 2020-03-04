При оформлении протокола мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками полиции в Гостиничном проезде была остановлена машина под управлением 51-летнего мужчины за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».При оформлении протокола об административном правонарушении мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил денежные средства на консоль коробки передач служебного автомобиля, после чего был задержан.Отделением дознания ОМВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29