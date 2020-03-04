В Сыктывкаре спасли посетителя бассейна, у которого случился приступ во время плавания. Инцидент произошел в воскресенье около 11:30.
По данным , у 43-летнего мужчины произошел приступ ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2020-v-syktyvkare-u-posetitelya-bassejna-sluchilsya-pristup.html" target="_blank">В Сыктывкаре у посетителя бассейна случился приступ</a> - В Сыктывкаре спасли посетителя бассейна, у которого случился приступ во время плавания. Инцидент произошел в воскресенье около 11:30.
По данным , у 43-летнего мужчины произошел приступ ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2020-v-syktyvkare-u-posetitelya-bassejna-sluchilsya-pristup.html]В Сыктывкаре у посетителя бассейна случился приступ[/url] - В Сыктывкаре спасли посетителя бассейна, у которого случился приступ во время плавания. Инцидент произошел в воскресенье около 11:30.
По данным , у 43-летнего мужчины произошел приступ ..