В Сыктывкаре спасли посетителя бассейна, у которого случился приступ во время плавания. Инцидент произошел в воскресенье около 11:30. По данным , у 43-летнего мужчины произошел приступ ..

В Сыктывкаре спасли посетителя бассейна, у которого случился приступ во время плавания. Инцидент произошел в воскресенье около 11:30.По данным , у 43-летнего мужчины произошел приступ эпилепсии. Он погрузился на дно и перестал дышать. Очевидец позвал на помощь друга. Они вытащили пострадавшего на бортик и вызвали скорую помощь.