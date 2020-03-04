Мужчина ударил работницу по голове, а затем перерезал провода, ведущие к сигнализации...

«Оперативники УВД по СЗАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке подразделения «СОБР» Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В Отдел МВД России по району Щукино г. Москвы поступило сообщение о разбойном нападении. По словам директора ломбарда, расположенного на улице Народного Ополчения, неизвестный напал на сотрудницу заведения. Установлено, что женщина пришла на работу и начала открывать дверь в офис. В этот момент злоумышленник подошел сзади, схватил ее и заклеил рот скотчем. Угрожая предметом, похожим на нож, он потребовал ввести код отключения сигнализации, на что работница ответила отказом. Тогда мужчина ударил ее по голове, а затем перерезал провода, ведущие к устройству. Обнаружив ключ от сейфа, он открыл его и забрал все содержимое: денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб составил около 2 млн рублей.По горячим следам в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый находится в квартире по месту проживания на улице Маршала Бирюзова. При задержании он некоторое время отказывался открывать дверь, а затем оказал активное сопротивление. В связи с этим правоохранители применили боевые приемы борьбы, и злоумышленник – 35-летний приезжий из ближнего зарубежья, был задержан. Как выяснилось, поняв, что за ним пришли, он сорвал с ювелирных изделий бирки, половину из которых выбросил в мусорное ведро. Остальное вместе с закладными попытался сжечь в унитазе квартиры, но не успел.Полицейские изъяли похищенные украшения и часть денежных средств. Также в квартире обнаружили куртку и шапку, в которых находился нападавший в момент совершения противоправных действий.По данному факту СО Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56