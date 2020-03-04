В Твери мужчину с подозрением на коронавирус COVID-19 доставили в больницу. Об этом сообщает со ссылкой на правительство Тверской области. Ранее стало известно, что у двух российских ..

В Твери мужчину с подозрением на коронавирус COVID-19 доставили в больницу. Об этом сообщает со ссылкой на правительство Тверской области.Ранее стало известно, что у двух российских велогонщиков в Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили китайскую инфекцию. Спортсменов госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.