Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки, в состав которой входили уроженцы одной из центрально-азиатских республик.

В Твери задержаны спонсоры террористов. Об этом со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по области передает ГТРК "Тверь".Задержанные лица оказывали материальную поддержку международной террористической организации, запрещенной на территории России. В составе террористической ячейки были приезжие из азиатских республик. Следствию удалось также установить, что лидер ячейки являлся участником боевых действий против сирийских правительственных войск.В данный момент уголовные дела по нескольким статьям, связанным с террористической деятельностью, уже возбуждены. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Ведутся следственные действия для установки всех причастных к деятельности ячейки.