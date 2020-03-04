Коронавирус уложил на больничные койки уже тысячу жителей Японии. Большинство из них – 706 человек – с круизного лайнера Diаmоnd Рrincess, пишет . Стоит отметить, что с начала вспышки заболевания ..

Коронавирус уложил на больничные койки уже тысячу жителей Японии. Большинство из них – 706 человек – с круизного лайнера Diаmоnd Рrincess, пишет .Стоит отметить, что с начала вспышки заболевания в Японии от коронавируса умерли 12 человек. Летом 2020 года в Токио должна пройти Олимпиада. В СМИ появились данные, что из-за инфекции соревнования могут перенести на конец года или провести Игры при пустых трибунах.