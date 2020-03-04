Яндекс запустил в полноценную коммерческую эксплуатацию свою социальную сеть Аура. Сделал поисковик это на удивление тихо, без объявления, таким образом, чтобы об изменениях могли узнать только текущие пользователи сервиса.

Одной соцсетью стало больше. "Яндекс" запустил в полноценную коммерческую эксплуатацию свою социальную сеть "Аура" и сделал это на удивление тихо, без объявления, таким образом, чтобы об изменениях могли узнать только текущие пользователи сервиса. Технически он появился практически год назад и с тех пор пребывал в режиме полузакрытого бета-тестирования. Просто в какой-то момент, любая попытка войти в "Ауру" наталкивалась на сообщение о переезде на новый домен, на необходимость фактически перерегистрироваться и в конце этого пути появлялось указание на то, что "Аура" существует и в виде нормального приложения, пока только под операционную систему Android.Во всем этом процессе есть несколько интересных моментов, во-первых, собственно перерегистрация или скорее уточнение регистрации требует в обязательном порядке указания и подтверждения номера мобильного телефона, то есть условная анонимность больше не работает. Там же нужно выбрать из списка город проживания, при этом даже крупных зарубежных городов в этом списке нет, отсюда можно предположить, что по каким-то причинам "Аура" - это сугубо российская соцсеть, по крайней мере по формальному признаку, ну или пока. Ну и главное, собственно регистрация теперь открыта для всех. Более того, есть определенный бонусный период тем, кто зарегистрируется д конца мая обещан год премиального аккаунта, что с одной стороны говорит о том, что "Аура" хоть и запустилась тихо, но на привлечение пользователей нацелена. А с другой дает указание на способ монетизации.Премиум-аккаунт - это для соцсетей удивительная редкость. Он обещает отключение рекламы и доступ к большему количеству функций. Кстати, собственно функционал "Ауры" выглядит так, как будто создатели хотели охватить все: и что есть в сколько-нибудь похожих проектах, и чего там нет. Даже основная лента публикаций может быть строго хронологической, чего просят пользователи того же Facebook, а может быть сверхрекомендательной, когда алгоритмы подсовывают не только посты, но и целые сообщества. Есть возможность анонимной публикации, что принято во вроде как умирающей блогосфере и позволяет поделится чем-то наболевшим, не раскрывая себя, взаимодействие отдельными сообщениями свайпами, смахиваниями вправо-влево, как в сервисах онлайн-знакомств. Оттуда же встроенный механизм подбора пары для общения и указание на геопозицию пользователя. Все в одном флаконе.Другой вопрос, что по какой-то никому неведомой причине у хороших поисковиков категорически не получается делать социальные сервисы. Стопка провальных проектов Google и те же "Я.ру" и "Мой круг" "Яндекса" тому пример. Возможно поэтому "Аура" получила отдельное юрлицо сразу на запуске, а не в статусе успешного проекта "Яндекса" и, собственно, "Яндексу" в этом предприятии принадлежит меньше половины.Кстати о примерах, фактически одновременно с запуском "Ауры" "Яндекс" понизил в статусе другой социальный проект - "Слой". Это приложение для распознавания одежды в видео и обсуждение моды удалили из App Store магазина приложений Apple, что не значит конечно что то, что называли русским TikTok будет закрыто. Просто приложение "Слой" теперь интегрируется в платформу "Яндекс.Дзен"."Слой" разработали в начале 2019 года несколько сотрудников платформы "Дзен" под руководством Даниила Трабуна, который ранее отвечал за "Дзен". Они создали своего рода стартап внутри "Яндекса". Для внедрения в сервис AR-технологий команда использовала решение компании с белорусскими корнями Banuba, которое развивает набор инструментов для отслеживания мимики лица, добавление фильтров, масок, и других расширений вплоть до полноценной виртуальной примерки одежды. Бета-версию приложения выложили для тестирования. Оказалось, что "Слой" распознавал только тип одежды и то не всегда правильно.