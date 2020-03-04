Социальная сеть ВКонтакте приступила к тестированию системы, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст

Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию системы, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст. "Узнать содержание записи можно будет даже тогда, когда не хочется или не получается её послушать - достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст", - сообщили Вестям.Ru в пресс-службе компании.Функция расшифровки голоса пока доступна исключительно участникам программы тестирования VK Testers. Причем работает она только на iOS-устройствах и задействуют стороннюю технологию. Разработчики "ВКонтакте" планируют изучить обратную связь, а потом построить собственную систему для распознавания речи."Это нейросетевое решение, которое обучается русскоязычному сленгу, легко масштабируется и гибко настраивается, - сказали в компании. - В дальнейшем эта технология может стать основой для нового инструмента - поиска по сообщениям с учётом голосовых".Ежемесячно голосовыми сообщениями в соцсети обмениваются свыше 30 миллионов человек. При этом готовые решения для распознавания разговорной речи не подходят - люди нередко используют неформальную и заимствованную лексику. Поэтому при разработке собственной технологии, пояснили представители "ВКонтакте", будет учтена специфика современного русского языка.Примерные сроки запуска новой функции в компании не назвали. Будет ли она работать с другими языками, помимо русского, также не уточняется.