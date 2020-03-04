04.03.2020

2020-03-04 11:35:03

Владимирец организовал в гараже нарколабораторию

По версии следствия, 36-летний житель Владимирской области занимался производством наркотического вещества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Владимирской области у фигуранта изъято вещество общей массой 4166,3 грамма, которое он незаконно хранил в пластиковой канистре в гараже домовладения.

СО УФСБ России по Владимирской области в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, ему может грозить срок до 2 лет лишения свободы.