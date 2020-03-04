Отказаться от рукопожатий и других физических контактов при приветствии, не целовать никого при встрече и избегать объятий - все эти меры должны помочь избежать возможного заражения коронавирусом. По всему миру люди меняют свои привычки из-за страха перед эпидемией.

Отказаться от рукопожатий и других физических контактов при приветствии, не целовать никого при встрече и избегать объятий — все эти меры должны помочь избежать возможного заражения коронавирусом. По всему миру люди меняют свои привычки из-за страха перед эпидемией.Ниже мы расскажем о том, как изменились приветствия в некоторых странах.КитайВ Пекине с началом распространения вируса появились билборды, предупреждающие жителей о том, что не стоит при встрече пожимать друг другу руки. По громкоговорителям рекомендуют в знак приветствия демонстрировать традиционный жест (кулак в ладони) в качестве приветствия.ФранцияГазеты во Франции наполнены советами относительно того, чем заменить традиционное рукопожатие при встрече, которое является жестом вежливости в стране в рабочей обстановке, и поцелуи в щеку в неформальной обстановке.Эксперты подчеркивают, что рукопожатие – это относительно новое явление в мировой культуре, которое появилось в Средние века. По мнению экспертов, простого устного приветствия и визуального контакта будет вполне достаточно.АвстралияБред Хаззард, министр здравоохранение Нью Саус Уэлса, советует отказаться от рукопожатия и вместо этого похлопывать друг друга по спине.Он также советует быть осторожными при традиционных поцелуях в качестве приветствия.БразилияМинистерство здравоохранения страны предупреждает жителей, чтобы они ни с кем не делились металлическими палочкам, которыми жители пользуются, когда пьют традиционный напиток мате. Кроме того, власти советуют полностью избегать поцелуев при встрече.ГерманияМинистр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отклонил намерение канцлера Ангелы Меркель пожать ему руку, улыбаясь и не протягивая в ответ руки. Они оба засмеялись и Меркель отвела руку, прежде чем сесть.ИспанияЭпидемия коронавируса может нарушить одну из самых любимых традиций испанских католиков – целование статуй Девы Марии в течение пасхальной недели.До этого момента остался месяц, однако ритуал могут запретить. Представитель министерства здравоохранения Фернандо Симон заявил, что это одна из мер, которую в настоящий момент рассматривают на самом высоком уровне.В течение недели верующие выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать руки или ноги статуй Девы Марии, так как они просят ее о защите.РумынияТрадиционный праздник Мэрцишор – праздник встречи весны в Румынии, который знаменует собой начало весны. Во время этого праздника люди дарят друг другу цветы и подарки – как правило, мужчины дарят женщинам.Однако власти страны предупреждают жителей, чтобы они дарили цветы и подарки без сопутствующего традиционного поцелуя.ПольшаПольша – одна из стран, где больше всего распространен католицизм в Европе, верующим разрешено совершать "духовное причастие", вместо того чтобы есть хлеб.Также верующих просят не опускать руки в святую воду, когда они входят и выходят из церкви, а вместо этого креститься.ИранВ Иране 66 человек умерли из-за коронавируса. В стране получило распространение видео, в котором двое друзей встречаются, приветствуют друг друга, держа руки в кармане, с масками на лице, а вместо приветствия они касаются друг друга стопами ног.Аналогичное видео появилось в Ливане, где два известных человека – певец и актер – приветствуют друг друга касанием стоп.ОАЭОбъединенные Арабские Эмираты, а также Катар советуют своим жителям отказаться от традиционного приветствия "нос к носу". Власти ОАЭ также предупреждают граждан не пожимать друг другу руки и не целовать никого при встрече. Власти отмечают, что приветствовать друг друга можно, просто помахав рукой.