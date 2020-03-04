04.03.2020

2020-03-04 19:35:03

Во Владимире посчитали малышей, родившихся 29 февраля

Знакомьтесь, новый житель Владимира Дмитрий Викторович Тимаков. Появился на свет 29 февраля 2020 года в областном перинатальном центре. Дима родился в 13.05 по московскому времени. То, что сын будет отмечать день рождения только раз в 4 года, его мама не переживает.

Дарья Тимакова, мама: «Не переживаем. Мы считаем, что мы будем отмечать следующий день после 29-го, а уж как вырастит, сам решит, когда будет отмечать свой день рождения».

Дима - первенец в семье Тимаковых. Его появления очень ждали.

Дарья Тимакова, мама: «Богатырь родился с весом 4.300 и ростом 54 см».

Папа малыша рассказывает, что сначала думали, что будет девочка, но на втором УЗИ им сообщили, что будет мальчик. Новости этой обрадовались. Ведь как известно, мужчины всегда мечтают, чтобы первенец был мальчик.

Виктор Тимаков, папа: «Радость безумная! У меня нет слов! Внутри все кипит. Я очень рад».

Роды у Даши были первые. Малыш очень большой, поэтому врачи решили не рисковать. Мальчик родился с помощью кесарева сечения. Роды принимал начмед перинатального центра Дмитрий Шабалин. В его честь счастливые родители и решили назвать ребенка. Дмитрий Валерьевич уже четверть века работает акушером-гинекологом.

Дмитрий Шабалин, начмед областного перинатального центра г. Владимира: «- Да, конечно , приятно! - Какие были роды? - Это были первые роды. У женщины крупный плод, самостоятельно ему рождалось бы тяжело. Была произведена операция кесарево сечение. - Как все прошло ? - Прошло все хорошо».

К слову, 29 февраля в областном перинатальном центре появились на свет пятеро малышей. Народная молва говорит, что дети, рожденные в этот день отличаются особым даром. Обладают хорошей интуицией и очень талантливые.

Дарья Тимакова, мама: «Очень долгожданный. Мы очень его ждали !Вне зависимости , что 29 число -мы самые счастливые папа и мама».

Счастливые родители и родственники малыша мечтают только о том, что Дима вырос хорошим человеком! А день рождения можно отметить и в другой день.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»