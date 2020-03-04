Цена одного завтрака составляет 58 рублей

В 2020 году Владимирская область планирует направить более 300 млн рублей на горячее питание для учеников начальной школы. 74,17 % этой суммы получено из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Белого дома.Из областного бюджета на горячие завтраки для школьников будет выделено свыше 79 миллионов рублей (25,83% всей суммы). Сумма была высчитана, исходя из стоимости одноразового горячего питания, составляющей 58,77 рублей в день.В 2021 году стоимость одного завтрака возрастёт до 62,47 рублей, а соответственно и общая стоимость станет выше. Таким образом, в следующем году на питание школьников будет выделено более 770 млн рублей, из которых 571,5 млн рублей – из федерального бюджета, а ещё около 200 – из областного.