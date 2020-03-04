Одну из ключевых ролей в сериале Властелин колец от Amazon сыграет 24-летний актер с российскими корнями. Сериал расскажет о событиях, предшествующих историям первой части трилогии Джона Толкина. Полный список актеров, которые исполнят главные роли в проекте, стал известен в январе.

Одну из ключевых ролей в сериале "Властелин колец" от Amazon сыграет 24-летний актер с российскими корнями. Сериал расскажет о событиях, предшествующих историям первой части трилогии Джона Толкина. Полный список актеров, которые исполнят главные роли в проекте, стал известен в январе.В сериале сыграют Эма Хорват, Морфидд Кларк, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Круз и Максим Болдри, сообщает РИА Новости. Правда, кто кого будет играть, пока держится в секрете. Также от публики пока скрываются все детали сюжета.О Максиме Бодри известно, что он говорит по-русски и по-английски, а до 7 лет жил в Москве и Варшаве. С 2003 года будущий актер переехал в Великобританию.Путь в кино Максим начал с озвучки Чучо в английской версии мультфильма "Маленький полярный медвежонок 2: Таинственный остров", а в 2007 году сыграл русского мальчика Степана в фильме "Мистер Бин на отдыхе".Известность Максим Болдри получил за роли в сериалах "Молокососы" и "Холлиокс".Первые два эпизода сериала "Властелин колец" поставит Хуан Антонио Байона. Среди исполнительных продюсеров сериала также Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей.