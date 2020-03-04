В Прямом эфире – резонансная история популярного блогера Марины Балмашевой: 35-летняя многодетная мать после 13 лет брака ушла от мужа к 20-летнему пасынку. Женщина призналась, что ранее называла себя матерью семерых детей ради раскрутки блога. На кого теперь остались пять усыновленных детей?

В "Прямом эфире" – резонансная история популярного блогера из Краснодара Марины Балмашевой: 35-летняя женщина, которая называла себя "матерью семерых детей" после 13 лет брака ушла от мужа Алексея к 20-летнему пасынку Владимиру.Похудевшая за год на 60 килограммов и сделавшая нескольких пластических операций женщина съехала вместе с ним на отдельную квартиру, а о детях теперь заботится ее муж.В студии программы все стороны любовного треугольника рассказали о том, что происходит в их жизни после того, как об этой истории узнали миллионы людей из СМИ и "Инстаграма" Марины, на который подписаны около пятисот тысяч пользователей.Балмашева признается: она теперь на себе прочувствовала, что такое буллинг. При этом, по ее словам, дело даже не в хейтерах, а в том, что эту историю снабдили подробностями, которых на самом деле не было.Женщина рассказала, в частности, что пасынка Вову она не "нянчила" 10 лет и не усыновляла его.По ее словам, когда они стали жить вместе с Алексеем, Володе было семь лет, а его старшему брату – девять. Через несколько месяцев мальчики уехали на Урал, а вернулся Володя уже 16-летним юношей.При этом Балмашева утверждает: Вова никогда не называл ее мамой, а она если и звала его сыном, то только в шутку.Рекламным ходом с целью раскрутки блога, признается Марина, было то, что ранее она назвала себя матерью семерых детей.Пятеро детей, которые сейчас остались с Алексеем, были парой усыновлены, а еще двое – это сыновья мужа Марины от предыдущего брака, в том числе и пасынок Володя, с которым Балмашева закрутила роман.При этом женщина утверждает: ссор у них с мужем не было, она до сих пор относится к нему с уважением, однако в семье она была "папой", а муж – "мамой".В частности, по ее словам, она всегда больше работала, а он занимался детьми. Балмашева утверждает, что по сути в их укладе жизни ничего не изменилось, поскольку она оставила мужу с детьми дом и гасит за него ипотеку.Дети же о романе матери с пасынком, по ее словам, не знают и могут бывать у нее по графику, согласованному с отцом.При этом женщина утверждает, что мужу не изменяла – сначала ушла от него, и только потом у нее начались отношения с Володей.Алексей Шавырин, со своей стороны, рассказывает, что лично слышал, как жена занималась сексом с пасынком в соседней комнате. Тогда он ничего не сказал – лишь через неделю признался, что знает все.Алексей говорит, что мог бы простить жене измену, но не с сыном.Володя же уже предложил Марине выйти за него замуж и признался, что хочет "делать с ней деток".Как отреагировала на эту историю мать Володи? Действительно ли его поступок может быть местью за то, что ради Марины отец в свое время бросил его родную мать?Что ответила Балмашева на предложение юного возлюбленного пожениться, и чем объясняет решение оставить мужа ради пасынка?Зачем Марина, не сумев родить сама, усыновила с нелюбимым, по ее словам, мужем пятерых детей? На кого теперь оформлена опека над ними? И правда ли, что Баламашева до Володи "приставала" к его старшему брату?Все участники этой скандальной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".